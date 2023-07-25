Покрытие без разрывов. Как развивают связь на территории новостроек Москвы

Билайн и столичная строительная компания «ГК Основа» договорились о стратегическом взаимодействии в области развития услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилой и коммерческой недвижимости застройщика.
Билайн и столичная строительная компания «ГК Основа» договорились о стратегическом взаимодействии в области развития услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилой и коммерческой недвижимости застройщика.
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