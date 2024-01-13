Хантер Байден согласился дать показания при одном условии

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер согласился дать показания в случае, если получит "новую должным образом составленную повестку".
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