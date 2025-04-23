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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд’Амор выиграл 40 матчей в плей-офф во главе «Каролины» – на 1 больше, чем в качестве игрока «Харрикейнс»

«Харрикейнс» обыграли «Нью-Джерси» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 2-0).  54-летний специалист руководит командой с сезона-2018/19.

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