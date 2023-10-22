В Думе Иркутска представили предложения по разгрузке Байкальского кольца

Компания «Строй Инвест Проект» представила депутатам Думы Иркутска предварительную работу по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, в частности, разработанные предложения, которые помогли бы разгрузить Байкальское кольцо.
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