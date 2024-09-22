Могут ли радиоволны оказывать негативное воздействие на организм? Вредно ли спать с телефоном под подушкой В сети можно встретить много статей, в которых врачи высказываются о вреде, который могут нанести человеческому организму смартфоны, особенно, если их класть под подушку во время сна.