Только для добросовестных. В России могут ввести перерасчет за ЖКХ

Для россиян предложили ввести перерасчет за ошибочные начисления за ЖКХ, сообщает PRIMPRESS. Депутаты от фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект о возможности пересмотра начислений за жилищно-коммунальные услуги в случае, если при расчете их оплаты была допущена ошибка с уточнением периода, после которого увеличение суммы невозможно.