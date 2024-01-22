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Только для добросовестных. В России могут ввести перерасчет за ЖКХ

Только для добросовестных. В России могут ввести перерасчет за ЖКХ

Для россиян предложили ввести перерасчет за ошибочные начисления за ЖКХ, сообщает PRIMPRESS. Депутаты от фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект о возможности пересмотра начислений за жилищно-коммунальные услуги в случае, если при расчете их оплаты была допущена ошибка с уточнением периода, после которого увеличение суммы невозможно.

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