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Боевиков в Сирии уличили в подготовке провокации в Идлибе

Боевиков в Сирии уличили в подготовке провокации в Идлибе

ЦПВС: в Сирии боевики готовят провокацию для обвинения военных России и САР Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации.

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