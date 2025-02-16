В Лихославльском округе общественники создают новые пространства и проекты

В Лихославльском округе состоялось выездное заседание Общественной палаты Тверской области, на котором глава Лихославльского муниципального округа Наталья Виноградова представила опыт взаимодействия органов местного самоуправления территории с гражданским обществом.
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