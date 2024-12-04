В Малайзии полиция начала расследование жестокого убийства трех кошек

Это происшествие потрясло жителей Сетапака (Малайзия), несмотря на то, что жертвами стали не люди. Студенты одного из частных университетов наткнулись на ужасную картину: на ступенях общежития лежали три мертвые кошки.
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