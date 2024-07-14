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Зарплата многодетным мамам и миллион за пятерняшек: Волынец назвала новые инициативы

Зарплата многодетным мамам и миллион за пятерняшек: Волынец назвала новые инициативы

О новых мерах поддержки многодетных семей, проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются родители, и о том, куда можно обратиться за помощью в сложной ситуации, в интервью «Татар-информу» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

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