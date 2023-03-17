Горячая вода прорвалась на поверхность на Кленовой улице в Сертолово и угрожает автомобилям

Коммунальная авария произошла возле котельной, от земли поднимается пар. Коммунальная авария произошла в ночь на 18 марта неподалеку от котельной на Кленовой улице в Сертолово.
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