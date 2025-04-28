Тарифы Трампа могут обернуться ударом по энергетике США

Согласно Financial Times, американские экспортеры сжиженного природного газа забили тревогу: новые тарифы на китайские суда, инициированные Дональдом Трампом, могут сильно навредить самой американской экономике.
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