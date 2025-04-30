Эксперт Лазарев: энергосистема России гораздо более устойчива, чем в Европе

Блэкаут в Южной Европе демонстрирует уязвимость энергосистем к экстремальным природным факторам и необходимость усиления устойчивости сетей за счет модернизации инфраструктуры, внедрения систем оперативного реагирования и международной координации для предотвращения подобных масштабных сбоев в будущем, заявил в беседе с "Газетой.
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