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Русская весна

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Кулеба: Россия откроет второй фронт и добьёт Украину зимой

Кулеба: Россия откроет второй фронт и добьёт Украину зимой

Круглосуточные тревоги в Киеве и удары реактивными «Геранями» станут нормой, так как цель россиян — «направить гнев людей на власть», заявил экс-глава МИД Украины.

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Анд

Проебалтам так хочется что б против них чего ни будь открыли, а то наши возьмут и спросят : " а нам это за чем надо?" А у проебалтов тогда спросят их спонсоры - "А где деньги которые вы взяли для войны с Россией?"