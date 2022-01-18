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В Самаре врачи и моржи рассказали, как правильно купаться на Крещение

Рассказываем, к каким положительным результатам могут повести регулярные купания - от прилива бодрости до избавления от рака и делимся советами врача, которые помогут не навредить себе, если хочется рискнуть и окунуться в прорубь без подготовки.

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