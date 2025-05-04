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Глава ЛДПР Слуцкий предложил запретить продажу устройств для курения в интернете

Глава ЛДПР Слуцкий предложил запретить продажу устройств для курения в интернете

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить или вовсе запретить свободную продажу устройств для курения (бонгов) в интернете, такая мера, считает он, защитит молодежь от пагубного воздействия табака и других веществ.

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