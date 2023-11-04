На внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» выберут нового гендиректора

Также на встрече обсудят передачу акций федеральным властям.В АО «Метафракс Кемикалс» на 8 ноября запланировано внеочередное собрание акционеров, на котором будет принято решение о назначении нового генерального директора компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии