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На внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» выберут нового гендиректора

На внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» выберут нового гендиректора

Также на встрече обсудят передачу акций федеральным властям.В АО «Метафракс Кемикалс» на 8 ноября запланировано внеочередное собрание акционеров, на котором будет принято решение о назначении нового генерального директора компании.

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