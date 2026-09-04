Часть россиян могут переселить в Украину ради борьбы с сокращением населения, заявил советник президента РФ Кобяков.
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