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Культурология.рф

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Fashion: Отказалась за $1,5 млн ужинать с арабским принцем и заполучила британского аристократа: Как живёт супермодель Клаудия Шиффер в свои 56

Fashion: Отказалась за $1,5 млн ужинать с арабским принцем и заполучила британского аристократа: Как живёт супермодель Клаудия Шиффер в свои 56

Она никогда не мечтала стать моделью, да и вообще считала себя далеко не красавицей, но смогла покорить мир моды буквально с первого своего появления на подиуме.

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