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Калужские новости

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12 сентября перекроют улицу Льва Толстого в Калуге

12 сентября перекроют улицу Льва Толстого в Калуге

Улица Льва Толстого в Калуге будет закрыта для транспорта с 15:00 до 22:00 из-за праздника «Наш округ - наш дом»12 сентября будет перекрыта для движения транспорта улица Льва Толстого в калужском микрорайоне Турынино.

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