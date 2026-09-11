12 сентября перекроют улицу Льва Толстого в Калуге

Улица Льва Толстого в Калуге будет закрыта для транспорта с 15:00 до 22:00 из-за праздника «Наш округ - наш дом»12 сентября будет перекрыта для движения транспорта улица Льва Толстого в калужском микрорайоне Турынино.
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