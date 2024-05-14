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Китайские эксперты прокомментировали назначение Белоусова главой Минобороны

Китайские эксперты прокомментировали назначение Белоусова главой Минобороны

Решение о назначении Андрея Белоусова на пост главы министерства обороны РФ доказывает, что Россия готовится «вести долгую игру» на Украине, его экономический опыт призван обеспечить удовлетворение дорогостоящих военных потребностей и гарантировать, что СВО не повлияет на экономическое развитие, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на экспертов.

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