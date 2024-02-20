Законный способ выбраться из кредитной "ямы": Сдаём товар в магазин по правилам

Нередко возникают ситуации, что человек боле не способен каждый месяц выплачивать кредит за товар. Более того, сам товар может больше не иметь актуальной ценности для покупателя, который вполне мог приобрести его импульсивно или просто во времена, когда мог себе позволить.
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