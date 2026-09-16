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Подписка Meta* One объединит крупные соцсети с ИИ для блогеров и компаний

Подписка Meta* One объединит крупные соцсети с ИИ для блогеров и компаний

Компания Meta* объявила о запуске нового подписного сервиса Meta* One, который предлагает расширенное использование искусственного интеллекта (ИИ) и другие премиальные функции в Facebook, Instagram и WhatsApp.

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