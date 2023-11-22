«Нервный срыв»: странности в поведении Блинкена на встрече Байдена с Си Цзиньпином попали на видео (ВИДЕО)

В Сети появились комментарии о поведении на встрече глав США и Китая госсекретаря Энтони Блинкена. Судить об этом они смогли по кадрам со встречи, которая прошла в поместье Филоли под американским городом Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС.
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