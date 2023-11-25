Ростислав Ищенко: Конец эпохи майдана. Польский проект Америки

Спасибо за статью. Всё стало на свои места. Некоторые моменты остались непонятными, к примеру: зачем Россия спасала Януковича?зачем Россия дала Януковичу 3 млрд?

Narvalroz Евгений

Ну вот навскидку можно предложить: выносить всю западную усраину, чтобы Польше тоже достались пустые, разрушенные и обезлюженные территории; в случае войны с Польшей её не жалко, наших людей там нет, поэтому можно и ядерным оружием жахнуть - и пшеков уничтожим и санитарный кордон от Европы и им же предупреждение.