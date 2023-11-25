Вопреки мнению многих коллег, которые, основываясь на продолжении американской помощи Украине, полагают, что США имеют на неё некие долгосрочные планы, считал, считаю и буду считать, что Вашингтон списал Украину со счетов задолго до переворота 2014 года.
Ростислав Ищенко: Конец эпохи майдана. Польский проект Америки
Комментарии
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Андрей
Какое классное фото - ЗОМБИ ОБЫКНОВЕННЫЕ (в начале 21 века расплодились на западной окраине Российской империи)
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8 час.
Евгений Мангуш
Спасибо за статью. Всё стало на свои места. Некоторые моменты остались непонятными, к примеру: зачем Россия спасала Януковича?зачем Россия дала Януковичу 3 млрд?
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6 час.
Narvalroz Евгений
Ну вот навскидку можно предложить: выносить всю западную усраину, чтобы Польше тоже достались пустые, разрушенные и обезлюженные территории; в случае войны с Польшей её не жалко, наших людей там нет, поэтому можно и ядерным оружием жахнуть - и пшеков уничтожим и санитарный кордон от Европы и им же предупреждение.
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1 час.
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