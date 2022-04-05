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В Госдуме привели в пример другим легионерам форварда «Зенита»

В Госдуме привели в пример другим легионерам форварда «Зенита»

Замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Буралков поприветствовал поступок нападающего футбольного клуба «Зенит» Малкома, который не стал уезжать после отстранения клубов из РФ от международных соревнований.

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