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The Eurasia Daily news agency

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In the Kiev region, the warehouse of the Fire Point company was hit — Ministry of Defense

In the Kiev region, the warehouse of the Fire Point company was hit — Ministry of Defense

Last night, the Russian Armed Forces struck unmanned aerial vehicles at logistics centers, warehouses and ports of Ukraine, as well as vessels involved in the interests of the Armed Forces of Ukraine.

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