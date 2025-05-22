Дочь общалась с бывшим мужем Кати Лель перед его исчезновением

Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции. Игорь Кузнецов не выходит на связь с 13 апреля. Сообщалось, что бизнесмен уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа сети.
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