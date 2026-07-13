Мост у калужской деревни Афанасово ушёл под воду

Мост через реку Лужа в Малоярославецком округе затопило из-за сильных дождей, глава администрации заверил, что население обеспечено всем необходимымВ результате мощных последних дождей мост у деревни Афанасово через реку Лужа в Малоярославецком муниципальном округе ушел под воду.
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