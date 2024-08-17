Зеленского начали сливать по полной и без всяких «яких». Ведущее деловое издание США Wall Street Journal опубликовало свое расследование, в котором утверждает, что автором идеи о взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и человеком, отдавшим приказ о проведении диверсии был нынешний «жалкий и просроченный» узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский.