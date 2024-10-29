«Не трогайте»: Харрис опозорилась на заводе в Мичигане

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись дотронуться до «острого как бритва» кремния в ходе экскурсии по заводу, занимающимся производством полупроводников в Мичигане.
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