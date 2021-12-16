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В Ростовской области на складах обнаружили 800 тонн зараженной сои

В Ростовской области на складах обнаружили 800 тонн зараженной сои

Сотрудники управления Россельхознадзора донского региона во время рейда по предприятиям сельской направленности обнаружили на одном из складов фермерского хозяйства в Миллеровской районе 800 тонн зараженной сои, сообщает пресс-служба ведомства.

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