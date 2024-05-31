Зенитчики ВДВ уничтожили десять беспилотников ВСУ у Часова Яра

скриншот видео Порядка десяти украинских беспилотников уничтожили за неделю зенитчики гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг".
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