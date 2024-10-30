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Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города

Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что линия обороны украиснких военных в Запорожской области прошла через мирные города.

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