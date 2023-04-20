Председатель СК России принял участие в XXII внеочередной всероссийской конференции Общества «Динамо»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин принял участие в XXII внеочередной всероссийской конференции Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин принял участие в XXII внеочередной всероссийской конференции Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
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