«Не живи с нелюбимой», – Никита Михалков публично обратился к Пугачёвой и Галкину

После объявления спецоперации многие знаменитости покинули Российскую Федерацию. В числе уехавших оказались Алла Пугачёва, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Земфира, Рената Литвинова, Иван Ургант, Ксения Собчак, Андрей Макаревич и другие звёзды, недовольные действиями российских властей.
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