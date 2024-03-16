Медведев резко ответил на призыв президента Латвии Ринкевича разрушить Россию

Высказывание президента Латвии о необходимости разрушить Россию вызвало гневную критику в Москве. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в Telegram фотографию казни нацистов, намекая на возможные последствия для тех, кто желает гибели России.
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