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Медведев резко ответил на призыв президента Латвии Ринкевича разрушить Россию

Медведев резко ответил на призыв президента Латвии Ринкевича разрушить Россию

Высказывание президента Латвии о необходимости разрушить Россию вызвало гневную критику в Москве. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в Telegram фотографию казни нацистов, намекая на возможные последствия для тех, кто желает гибели России.

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Комментарии
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Иван Иванов
Ну пойди и разрушь, хватит мускулов?А то только одни призывы.Подготовкой к отражению занимаются, морду измажут говном жуть нагоняют, а у самих два танка и три самолёта а туда же, уроды.
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15 час.

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