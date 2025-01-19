Президент Южной Кореи призвал к миру после протестов с погромами в суде

Глубокое потрясение и огорчение после акции протеста, которая привела к погрому в Западном окружном суде Сеула, выразил арестованный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, заявил его адвокат Юн Гап Кын, сообщает 19 января РИА Новости.