Медведев считает, что после СВО России придется наращивать арсенал

Заместитель председателя Совета безопасности на встрече с кандидатами от "Единой России" - участниками спецоперации заявил, что России, также как и СССР после Великой Отечественной войны, придется наращивать свой арсенал, когда активная фаза СВО закончится .
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