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"Это самое скверное": Десятки тысяч солдат в крупнейшем донецком котле. Враньё и предательство. Русские "завершают освобождение Часова Яра"

"Это самое скверное": Десятки тысяч солдат в крупнейшем донецком котле. Враньё и предательство. Русские "завершают освобождение Часова Яра"

ФОТО: Коллаж Царьграда21,2K прочтений Сегодня На исходе пятый месяц тяжелейших боёв за Часов Яр, который противник превратил в настоящую крепость.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
За что воюют укронацисты, если 30..52%земель Украины уже продали коллективному Западу?
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19 час.
Писарчук Дмитрий
Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!! 🇷🇺
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13 час.

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