Глава UniCredit: сделка по поглощению Commerzbank близка к завершению

Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел заявил, что рассчитывает достичь соглашения по возможному поглощению Commerzbank, поскольку банк готовится возобновить переговоры с правительством Германии и другими заинтересованными сторонами.
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