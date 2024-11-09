В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам

Процентные ставки по вкладам сегодня максимально приближены к показателям 2022 года. При этом к концу 2024 года финансовые аналитики прогнозируют новый рост ставок по вкладам вплоть до рекорда, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии