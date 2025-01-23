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Царьград

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Рэпер LOne заплатил более 100 тыс. рублей штрафов за нарушения супруги

Рэпер LOne заплатил более 100 тыс. рублей штрафов за нарушения супруги

Русский рэпер LOne, известный как Леван Горозия, накопил 173 штрафа за нарушение ПДД из-за своей жены, уплатив более 100 тысяч рублей.

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