Экспедиция к предкам. Что нам стоит дом построить Внешний вид макета дома индейцев племени хайда, выполненного руками автораВот дом,Который построил Джек.
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Экспедиция к предкам. Что нам стоит дом построить Внешний вид макета дома индейцев племени хайда, выполненного руками автораВот дом,Который построил Джек.
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