Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» принимает «Торино», «Фиорентина» против «Удинезе»

«Фиорентина» принимает «Удинезе» в перенесенном матче 20-го тура Серии А. Также сегодня «Интер» сыграет с «Болоньей» в гостях, «Аталанта» встретится с «Торино».

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