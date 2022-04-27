Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» принимает «Торино», «Фиорентина» против «Удинезе»

«Фиорентина» принимает «Удинезе» в перенесенном матче 20-го тура Серии А. Также сегодня «Интер» сыграет с «Болоньей» в гостях, «Аталанта» встретится с «Торино».
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