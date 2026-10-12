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В Варшаве предлагают пугать Россию французским стратегическим ЯО вместо тактического натовского

В Варшаве предлагают пугать Россию французским стратегическим ЯО вместо тактического натовского

Инициатива ядерного зонтика над Европой от такой страны, как Франция, эффективнее натовского, поскольку является стратегическим оружием, в отличие от альянса, которое носит тактический характер.

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