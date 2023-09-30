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8 зарубежных исполнителей, удачно перепевших песни из России

8 зарубежных исполнителей, удачно перепевших песни из России

Мы привыкли, что отечественные исполнители поют зарубежные песни, ставшие популярными во всем мире. Но, оказывается, бывает и наоборот — звезды из-за рубежа перепевают наши песни, разумеется, подвергнув обработке.

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