С января по сентябрь 2026 года в Самарской области зарегистрировали 28,8 тыс. сделок с готовым жильем между физическими лицами, что на 19% больше, чем за тот же период 2025 года.
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