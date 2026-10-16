Призер Олимпийских игр по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» поддержал решение чемпиона мира и Европы Егора Корнева остаться в России и продолжить работу с Ольгой Байдаловой, несмотря на приглашение в группу Боба Боумана — специалиста, работавшего с Майклом Фелпсом.