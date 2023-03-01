«РИА Новости»: ЧВК «Вагнер» разбила подразделение имени Бориса Джонсона под Артемовском

Сотрудники российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» нанесли поражение элитному подразделению украинских войск под Артемовском (украинское название — Бахмут), которое названо честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Сотрудники российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» нанесли поражение элитному подразделению украинских войск под Артемовском (украинское название — Бахмут), которое названо честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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